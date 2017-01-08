غالبية الأمريكيين يؤمنون بنشوب حرب عالمية ثالثة

أظهر استطلاع للرأي العام الأمريكي، أجرته مؤسسة “YouGov”، أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن حربا عالمية ثالثة يمكن أن تنشب في المستقبل القريب.

وأشارت صحيفة “The Independent“، الأحد 8 يناير/كانون الثاني، إلى أنه جرى استطلاع رأي في هذا الشأن لسكان 9 دول، من ضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت الصحيفة إن 64% من بين الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع، يعتقدون بأنه لا مفر من حرب عالمية ثالثة، فيما اعتقد 15% منهم بإمكانية التسوية السلمية.

أما في بريطانيا، فأكد 61% من المستطلع رأيهم أن هناك إمكانية لنشوب حرب عالمية، في وقت كانت لـ 19% منهم نظرة معاكسة تماما.

وأظهرت النتائج، أيضا، أن 71% من البريطانيين و59% من الأمريكيين يتخوفون من روسيا، وأن لدى 81% من الفرنسيين الهاجس الأكبر من الإرهاب.

وتشير RT إلى أن استطلاعا سابقا للرأي العام الروسي، أظهر أن نحو نصف السكان الروس يتخوفون من نشوب حرب عالمية ثالثة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

