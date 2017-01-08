هذا ملخص لنشرة المركز الروسي للمصالحة اليوم

ملخص النشرة الإخبارية للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في أراضي جمهورية سوريا :

تم تسجيل انضمام قريتين لاتفاق وقف إطلاق النار في ريف اللاذقية

ليصبح العدد الإجمالي 1095 منقطة وقعت على الإتفاق .

وقد قام البعثة الروسية المشتركة مع الجانب التركي لحساب انتهاكات الإتفاق بتسجيل 6 حالات خرق : (2) حماة (3) اللاذقية ( 1 ) حلب .

أما الجانب التركي فسجل 18 انتهاك (4) حماة (4) إدلب (3) حلب (2) حمص (4) دمشق (1) درعا .

وقد تم توزيع 1.6 طن من المساعدات الإنسانية عبر القنصلية الروسية في مدينة حلب .

وتنتشر نقاط من الطعام الساخن وتسليم وحدات من الضروريات للمدنيين، الذين غادروا مناطق شرق مدينة حلب.

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