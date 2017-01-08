جنوح باخرة من ميناء طرابلس باتجاه سوريا

أعلنت مديرية الموانئ السورية في بيان اليوم، أنّ “باخرة ترفع علم توغو وتحمل اسم ماسا، وعلى متنها إثنان من البحارة، انقطعت مراسيها في ميناء طرابلس شمال لبنان، فجنحت باتجاه المياه الإقليمية السورية جنوب محافظة طرطوس، بسبب شدّة الرياح وارتفاع أمواج البحر”.

وذكرت أنّ “العاملين في ميناء طرابلس حاولوا إنقاذ الباخرة، بعد أخذ موافقة ادارة الموانىء السورية، لكنّهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية”، مشيرةً إلى أنّ “البحارين اللذين على متنها بصحة جيدة، ويتم التواصل معهما. وأن إنقاذها سيتم غداً بعد انتهاء العاصفة”.

وكانت سلطات الموانيء السورية أغلقت اليوم ميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين ومصب بانياس البترولي، بسبب الأحوال الجوية السائدة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

