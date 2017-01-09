عناوين واسرار الصحف المحلية ليوم الاثنين 09-01-2017:

العناوين

“النهار”:

لبنان اليوم في السعودية ونجاح حملة “سكِّر خطَّك”

فلسطيني يدهس عسكريين إسرائيليين ونتنياهو يتّهم “داعش”

البنتاغون: دعم روسيا ضد “داعش” …”صفر”

القوات العراقية على نهر دجلة للمرة الأولى

وفاة رفسنجاني ثعلب السياسة الإيرانية

“الأخبار”:

الدهْس المقدَّس

سوريا: مناورات تركية لإسقاط الهدنة!

حملة «سكّر خطّك» تستفزّ وزير الاتصالات… و«المستقبل» يواجهها

رحيل ابن الثورة… شاغل الدولة

القوات العراقية تصل إلى ضفاف نهر دجلة

“البناء”:

تفاهم سوري إيراني على خريطة طريق أستانة… وفرنسا تدقّ الأبواب

عون إلى السعودية وقطر والملفات: السياحة والإبعاد والسلاح والعسكريون

سجال ريفي المشنوق بين «العميل» و«التافه»… ونجاح يوم مقاطعة الخلوي

“الجمهورية”:

جعجع لـ”الجمهورية”: هذه هي أسباب زيارة الرياض

وصول العاصفة RHEND

الفساد حالة كيانية وممارسة فيدرالية

برّي: حانت ساعة العمل

الأسد يعلن استعداده للتفاوض

“اللواء”:

عون في السعودية اليوم: عودة الروح إلى العلاقات التاريخية

بطل فلسطيني يجتاح بشاحنته رتلاً عسكرياً إسرائيلياً في القدس موقعاً

الأسد: نحن على طريق النصر ومستعدون للحوار مع المعارضة

المفتي دريان يلتقي الحريري ويغادر إلى السعودية

“الديار”:

زيارة عون الى السعوديّة…صفحة جديدة ووساطة مُحتملة بين الرياض وطهران

تسليح الجيش بين الوعود السعوديّة والعروض الإيرانيّة

تراجع «فيتو» 14 آذار عن السلاح الإيراني يترافق مع الصعوبات الماليّة السعوديّة

“المستقبل”:

مقتل 4 جنود إسرائيليين بالدهس الفلسطيني

دعم تركي مفتوح لإقليم كردستان

وفاة رفسنجاني «براغماتي» النظام

دان كوتس الشخصية الأكثر اتزاناً في الإدارة الأميركية الجديدة

الاسرار

“النهار” – أسرار:

لا تقدم في الإتصالات …

لا تتوقّع أوساط سياسيّة حصول اتصالات مباشرة بين “حزب الله” و”القوات اللبنانية” إلّا بعد عودة مقاتلي الأوّل من سوريا.

علاقة سيئة …

سئل أحد العاملين مع الوزير أشرف ريفي عن العلاقة مع فرع المعلومات في قوى الأمن فقال: “علاقتي الشخصيّة مقبولة أمّا بين الكبار فهي سيّئة جداً”.

النظر على الحكومة …

قال ديبلوماسي أوروبي إن مشاركة “حزب الله” في الحكومة ليست مهمّة بقدر القرارات التي تصدر عن تلك الحكومة.

حماة الديار! …

على رغم منعها أطلقت أمس “حركة حماة الديار” بياناً اتخذ طابعاً سياسيّاً، إذ طالب بمحاسبة جهات سياسيّة تغطّي موظّفين اتّهمتهم بالفساد.

“البناء” – خفايا:

أكد وزير سابق بارز أمام زواره من الصحافيين في عطلة نهاية الأسبوع أنّ البعض لم يستوعب بعد حجم قوة الدفع التي جعلت لبنان خلال أقلّ من شهرين يتخطى أزمة استمرت سنتين ونصف السنة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإنجاز البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة ، مشدّداً على أنّ هذه القوة سوف تستمرّ بالدفع في اتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يكون أساسه نظام الاقتراع النسبي…

“الجمهورية” – أسرار:

قال وزير في الحكومة إن هناك اتفاقاً واضحاً بين كتلٍ سياسية وازنة على إمرار مراسيم النفط.

نجحت القوى الأمنية بالقبض على رأس خيط الشبكة والجهة التي تقف وراء المسؤولية عن نشر الشائعات الخميس الماضي عن شاحنات تفرغ حمولاتها من مادة البنزين على الطرق.

أدّت الإتصالات السياسية الى إتفاق على إسم لتولّي منصب حسّاس أثار خلافات في المرحلة السابقة.

“المستقبل” – يقال:

إن مرجعاً نيابياً قال في مجلس خاص إن القوى السياسية كافة محكومة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وأنه رغم ضيق الوقت المتبقي لا يزال هناك بعضٌ كافٍ من الوقت لإنجاز قانون جديد.

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