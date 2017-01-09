داعش يفجّر معمل تكرير الغاز في ريف حمص الشرقي

أكدت مصادر في وزارة النفط السورية أن صور تفخيخ معمل غاز حيان في ريف حمص الشرقي التي بثها تنظيم داعش الأحد 8 يناير/كانون الثاني هي صور من داخل المعمل.

وقال مصدر “إن الصور الأولى لتفخيخ المعمل هي فعلا من داخل المعمل أما صور الانفجار البعيدة لم يتم التأكد منها”.

وأوضح المصدر أنه في حال ثبت فعلا أن معمل غاز حيان تعرض للتفجير وفق الصور التي بثها تنظيم داعش، يكون بذلك قد دمر بعمل تخريبي أكبر منشأة اقتصادية في سوريا منذ اندلاع الأزمة في مارس/آذار 2011.

من جهة أخرى قالت مصادر ميدانية في القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الالمانية إن “أقرب نقطة للقوات السورية تبعد عن معمل غاز حيان حوالي 30 كيلومترا وإنهم لم يسمعوا صوت انفجار كبير في منطقة حيان”.

وكان داعش أعلن الأحد أنه دمر شركة حيان للغاز شرق حمص بشكل كامل بتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة داخلها.

يذكر أن تشغيل المعمل بدأ بداية عام 2011 وينتج 3 ملايين متر مكعب من الغاز ونحو 180 طنا من الغاز المنزلي وبلغت تكلفته 290 مليون يورو.

وسبق لتنظيم داعش الإرهابي أن قام بعمليات مماثلة في سوريا، منها استهداف معمل الشاعر للغاز بريف حمص في يوليو/تموز العام الماضي.

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