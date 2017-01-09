مقتل متشددين باشتباك في شينجيانغ الصينية

أكدت حكومة منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين أن الشرطة قتلت بالرصاص ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم “إرهابيون يستخدمون العنف” في اشتباك مسلح.

وتقول الحكومة إن الانفصاليين في منطقة شينجيانغ، موطن أقلية الويغور المسلمة، يهدفون إلى إنشاء دولة خاصة بهم تسمى تركستان الشرقية وتربطهم صلات بمتشددين في الخارج، بما في ذلك في آسيا والشرق الأوسط.

ولفتت حكومة شينجيانغ على موقع “تيانشان نيت” الإخباري الرسمي الاثنين 9 يناير/كانون الثاني إلى إن مسؤولين أمنيين في مدينة هوتان بمنطقة شينجيانغ واجهوا مقاومة عنيفة في ساعة متأخرة من مساء الأحد أثناء مطادرة ثلاثة أعضاء في “عصابة إرهابية تستخدم العنف”.

وأضافت الحكومة “قتلنا قطاع الطرق بالرصاص في الموقع. ولم يسقط ضحايا من جانبنا”.

وبيّنت أن المشتبه بهم كانوا مطلوبين فيما يتعلق بحادث وقع في أبريل/نيسان عام 2015، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

