اجواء اللقاء بين الحريري وبروجردي

علم من مصادر وزارية مواكبة للمحادثات التي أجراها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، أن الأجواء التي سادت اجتماعه بالأخير لم تحمل أي جديد وشكلت مناسبة لتأكيد التباين حول السياسة التي تتبعها إيران في سوريا والعراق وعدد من الدول العربية لجهة تدخلها في الشؤون الداخلية لهذه البلدان.

وأكدت المصادر الوزارية نفسها أنه جرى بين الحريري وبروجردي تبادل الرأي في الأوضاع المضطربة في المنطقة على قاعدة الاختلاف في الموقف بينهما من دون الكشف عن تفاصيل ما دار في اللقاء.

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