المختلط يتراجع..

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مناوشات سياسية بشأن قانون الانتخابات، في ظل تأكيد الرئيس نبيه بري عدم إحراز أي تقدّم في الملف.

هذا، ويضاف إلى ما سبق تأكيد مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر رفض أي اقتراح قانون مختلط بين الأكثري والنسبي، وتأكيدها أن البحث يتركّز على مشروع بري التأهيلي، واقتراح الوزير جبران باسيل للصوت المتعدّد (one person multiple votes).

في المقابل، لا يزال تيار المستقبل يرفض البحث في أي اقتراح قانون غير مبني على النظام المختلط، علماً بأنه يعتبر مشروع بري التأهيلي مختلطاً بين الأكثري والنسبي، في حال الأخذ بملاحظاته.

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