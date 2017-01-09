توقعات الابراج

الحمل

أما عن حظك اليوم برج الحمل ، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك، حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات.

إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع، كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.

الثور

أما عن حظك اليوم برج الثور، يبدو أن كل شيء يعمل تلقائياً، وتُحل المصاعب مباشرة بمجرد توليك إياها، لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائماً ، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي.

انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك ، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى.

الجوزاء

أما عن حظك اليوم برج الجوزاء ، توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع.

يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها ، قد تستغرق وقتاً أطول في الوصول إلى هدفك، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك.

السرطان

أما عن حظك اليوم برج السرطان ، بما أنك قد بذلت طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي ، أدى ذلك إلى ظهور الخلافات بدلاً من النجاح.

لكن يجب أن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن لا تحاول أن تلعب بواحدة ضد الأخرى ، يجب أن تقبل وجود النقيضين وحاول التوفيق بينهما ، هكذا سوف تظهر لمن هم حولك كشخص أفضل.

الأسد

أما عن حظك اليوم برج الأسد ، في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل، كن شجاعاً وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن، إذا قمت بذلك ، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

سوف تتخذ قرارات قريباً في حياتك الخاصة التزم برأيك ، ولكن استمع أيضاً إلى ما يقوله الآخرون من حولك ، تظهر هذه الظروف الصعبة أيضاً في شكل جسدي ، خذ وقتك للاستمتاع بالمزيد من السلام والهدوء.

العذراء

أما عن حظك اليوم برج العذراء، أنت ناجح في العمل، حتى وإن لم يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير، سوف يفيدك أن تظل مستعداً لمساعدة ودعم الآخرين، يريد أحباؤك دعمك أيضاً في الوقت الحالي.

إذا لم يكن هناك أحد في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي، لقد انتهى وقت الكسل والتردد، فطاقتك لا تعرف الحدود.

الميزان

أما عن حظك اليوم برج الميزان ، في الوقت الحالي ، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك، فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى.

سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى، من الضروري أن تتصرف في الحال ، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر، لا تخف من قبول المساعدة من الآخرين في حالة عرضها.

العقرب

أما عن حظك اليوم برج العقرب، أنت متفق مع ذاتك ، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلاماً داخلياً واضحاً ، كما أنك مفعماً بالحيوية والحماس ، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.

ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

القوس

أما عن حظك اليوم برج القوس، حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين ، لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم ، وليس الأنا الخاصة بك.

سوف ينتج عن ذلك أيضًا مناخاً جيداً في المنزل ، قد يؤدي السلوك الأناني إلى الإضرار بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد.

الجدي

أما عن حظك اليوم برج الجدي ، سوف تواجه اليوم مشكلات جديدة في العمل ، إلا إنك سوف تتلقى دعماً في الوقت المناسب بحيث يمكنك الاستمرار في عملك بهدوء ، لا ترفض هذا الدعم وإن جاءك من مصادر غير عادية ، أما فيما يتعلق بالصحة ، فيمكنك تحديد المسار المستقبلي بإيجابية.

إذا اقتربت من الأشياء بشيء من الصبر والعناية، يمكنك التخلي عن بعض السلوكيات غير الصحية على المدى الطويل.

الدلو

أما عن حظك اليوم برج الدلو ، يتبين حالياً أن جميع أشكال التعاون فعالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك، اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك.

وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق ، الآن أيضاً تجري المشاركات الخاصة بطريقة متناغمة وثمرة.

الحوت

بسبب الظروف المتغيرة ، أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيداً مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه.

استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.