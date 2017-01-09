ريفي للمشنوق: انت مشبوه..

رأى وزير العدل السابق اشرف ريفي ان «أحدهم حاول التهويل علي بنزع الحماية الأمنية وهذا لن يخيفني»، محملا وزير الداخلية نهاد المشنوق «مسؤولية حياتي».

كما توجه الى المشنوق قائلا: «أعلم سعيك لإرضاء حزب الله وأنت مشبوه مشبوه ورمز للفساد والعمالة في الوطن»، مضيفا: «كنت من فريقنا ولم تعد من هذا الفريق، ونحن نرسم علامات استفهام كبرى حول نزاهتك، أنت فاسد ومشبوه وانا مسؤول عن كلامي».

وردا على سؤال حول مساع لتقريب وجهات النظر بينه وبين الرئيس سعد الحريري كشف ريفي: قلت للسعاة ان القضية الوطنية تجمعنا وليست الصورة وأنا لا التقي مع الشيخ سعد في مواقفه الأخيرة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

