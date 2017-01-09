الاسد: ما أعلنه ترامب واعدٌ جداً

قال الرئيس السوري ان تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سينعكس ايجابا على الوضع السوري.

وخلال لقائه بالوفد الفرنسي الذي يزور سورية سأل احد الصحفيين الفرنسين الرئيس الاسد مااذا كان لتحسين العلاقات الروسية الاميركية دورا في تغيير موقف الولايات المتحدة حيال سورية؟، حيث قال الاسد: نعم.. إذا أردت أن تتحدث واقعياً.. لأن المشكلة السورية ليست منعزلة.. وليست سوريةً-سوريةً.. في الواقع فإن الجزء الأكبر أو لنقل الجزء الرئيسي من الصراع السوري ذو طبيعة إقليمية ودولية.

الجزء الأبسط الذي يمكن التعامل معه هو الجزء السوري-السوري.. أما الجزء الإقليمي والدولي فيعتمد بشكل رئيسي على العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا.. ما أعلنه ترامب بالأمس كان واعداً جداً.. إذا كانت هناك مقاربة أو مبادرة صادقة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا فإن ذلك سينعكس على كل مشكلة في العالم بما في ذلك سورية.. ولذلك أقول نعم نعتقد أن ذلك إيجابي فيما يتصل بالصراع السوري.

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