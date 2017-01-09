بالصورة: داعش اتخذ من قلعة جعبر نياشين رماية !

اكد مصدر خاص للحدث نيوز من داخل قوات سورية الديمقراطية ان تنظيم داعش الارهابي حول الاثار في قلعة جعبر الى نياشين رماية، حيث درب عناصره على القنص والتصويب ما ألحق اضرارا كبيرة على جسم القلعة.

وقال المصدر ان داعش اتخذ من القلعة مكاناً لتدريب عناصره وحولها الى مخزن للاسلحة والعتاد القتالية، دون ان يأبه للقيمة التاريخية للقلعة الاثرية.

يذكر ان قوات سورية الديمقراطية قد طردت داعش من قلعة جعبر وسيطرت عليها قبل عدة ايام.

يذكر ايضا ان قلعة جعبر الاثرية تعود للقرن 11 الميلادي، وهي من اهم القلاع الاثرية في سورية، سيطر عليها تنظيم داعش اثر سيطرته على مدينة الرقة في الشهر الاول من عام 2014، وقامت قوات سورية الديمقراطية بطرده منها اواخر العام 2016.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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