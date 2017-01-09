الرئيس الأفغاني: مصالح باكستان مع الحكومة الأفغانية

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن الشعب الأفغاني بأكمله يريد المصالحة الوطنية.

وحث، في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرته اليوم الاثنين، حركة طالبان على أن تفصل نفسها عن جميع الجماعات الإرهابية المتشددة، داعيا الدول الإسلامية إلى الضغط على القيادات المتشددة وترغيبها في المصالحة.

وأضاف غني أن علاقة بلاده بالسعودية حيوية وقوية وأساسية، لافتا إلى أن بلاده تنسق مع جميع الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وحول علاقات بلاده مع باكستان، أوضح أنه يتطلع إلى مستقبل أفضل بعد اتصال تلقاه من رئيس أركان الحرب الباكستاني مؤخرا، مشددا على أن مصلحة باكستان هي مع الحكومة الأفغانية.

وعن مدى خطورة تنظيم داعش على مستقبل أفغانستان، قال إن “داعش خطر على المنطقة بأكملها … وأنا على يقين بأن الدول الإسلامية لو وحدت صفوفها تستطيع أن تمحو شياطين الإرهاب من الخريطة”.

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