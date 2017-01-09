للمرة الاولى.. انزال جوي للتحالف الدولي في دير الزور !

في سابقة غريبة وهي الاولى من نوعها نفذت قوات التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في محيط منطقة “الكبر” بريف دير الزور الغربي.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات التحالف نفذت عملية إنزال ضد تنظيم داعش بمحطة “الكبر” في الريف الغربي، موضحاً أن 6 مروحيات شاركت بالعملية التي استهدفت مجموعة من عناصر التنظيم، هبطت مروحيتان تحملان جنوداً يرافقهم أشخاص يتكلمون العربية لتجري اشتباكات بين الطرفين، قتل على إثرها عدد من عناصر التنظيم وأسر آخرون.

وأضاف أن هذه العناصر هاجمت أيضا محطة المياه، حيث جرى قتل وأسر عدد من مسلحي داعش، واصطحبت العناصر جثث ‘الدواعش’ خلال مغادرتها المنطقة.

وأشار إلى أن الطائرات التي وفرت التغطية الجوية دمّرت سيارة تابعة لداعش وقتلت من فيها في محيط محطة “الكبر” المستهدفة.

وأضاف المصدر أن التحالف الدولي ارتكب 3 مجازر خلال 48 ساعة مضت راح ضحيتها نحو 60 مدنياً، نتيجة استهداف مناطق سكنية ونفطية بالريفين الغربي والشرقي لدير الزور.

بينما اكدت مصادر اخرى ان الاشخاص الذين نزلوا من طيران التحالف لهجتهم خليجية مرجحاً انهم اصطحبوا بعض عناصر التنظيم الاجانب انقاذاً لهم قبل الخوض في تفاهمات دولية قادمة من شأنها تدمير التنظيم، حيث يبدو أن طيران التحالف يحاول انقاذ مساعديه في تنظيم داعش مايؤكد مرة اخرى دعم الاميركيين للتنظيم بعد أن اعترف كيري بذلك عبر تسجيل مسرب كشفته احدى الصحف الاميركية.

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