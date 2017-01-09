شاحنة_الانتفاضة.. يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أعرب آلاف الفلسطينيين عبر أوسمة “#” مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لعملية الدهس بمدينة القدس المحتلة، غير آبهين بما تقوم به أجهزة أمن الاحتلال من ملاحقة وإغلاق لصفحاتهم.

يذكر أن الفلسطينيين تعرضوا لحملة كبيرة شنتها أجهزة أمن الاحتلال خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت خلالها العديد من الصفحات النشطة في دعم المقاومة الفلسطينية.

هذا، وكان “الكنيست” الاسرائيلي صادق الثلاثاء الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون “فيسبوك” الذي يسمح للمحاكم “الإسرائيلية” بإصدار قرار يطالب المواقع الإلكترونية بإزالة مواد يمكن اعتبارها “تحريضية”.

ورغم إغلاق العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الفلسطينيين سرعان ما بدأوا بنشر تفاصيل عملية الدهس بشكل واسع غير مكترثين لمصير صفحاتهم التي تتابعها أجهزة أمن الاحتلال.

هاشتاغ #شاحنة_الانتفاضة احتل خلال أقل من نصف ساعة من تدشينه جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت الهاشتاغات بعد أن تمكن الشهيد “فادي قنبر” من دهس مجموعة من جنود الاحتلال في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة عبر شاحنة كبيرة أدت لقتل 4 جنود وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، بينهم حالات خطرة.

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