أزمة في تشكيل الحكومة المغربية

أكد رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الإله ابن كيران أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة “لا يمكن أن تستمر” مع زعيمي حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.

هذا، وكان ابن كيران أكد الجمعة أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

لكن رئيس الحكومة المكلف رفض في بيان مفاجئ مساء الأحد 8 يناير/كانون الثاني مواصلة المفاوضات مع اثنين من تلك الأحزاب الأربعة، وهما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية.

وقال ابن كيران إنه وجه سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي “حول رغبته من عدمها في المشاركة بالحكومة (…)، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل”.

وأضاف أن أخنوش “فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. واستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة”.

وتابع ابن كيران “وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية”.

وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعربا في وقت سابق الأحد عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة إشراكهما فيها مع “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” من أجل “التوصل إلى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية”.

غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” جزءا من التشكيلة الحكومية.

يشار أن العاهل المغربي محمد السادس كلف ابن كيران بتشكيل الحكومة بعد فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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