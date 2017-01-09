عون الى الرياض و بعدها الى قطر

صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“يغادر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت، بعد ظهر اليوم، متوجها الى الرياض، في زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويرافق فخامته وفد رسمي يضم وزراء الخارجية، التربية، المالية، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، شؤون رئاسة الجمهورية، الإعلام والإقتصاد والتجارة.

ويوم الأربعاء 11 كانون الثاني الجاري، يزور فخامة الرئيس والوفد الرسمي دولة قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.