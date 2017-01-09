كيف احتفل ملحم زين بعيد ميلاد إبنه.. ؟!

احتفل ملحم زين بعيد ميلاد ابنه البكر علي في ملعب الهومنتمن وسط لاعبي الفريق، بحضور النجم كرة السلّة فادي الخطيب.

وقد نشر ملحم زين مجموعة من الصور إضافة إلى فيديو ظهر فيها ابنه مع فادي الخطيب وهو يغني Happy Birthday to Ali وعلق ملحم زين على الفيديو قائلاً: “العمر كلو علوش.. الله لايحرمني منك ومن طيبتك وضلك مالي عليّ الدنيا Hنت وHخواتك”.

كما نشر ملحم زين صورة مع ابنه علي وهو يرتدي قميص فريق هومنتمن رقم 15 وهو نفس رقم فادي الخطيب وقال: “الله يديمك أخ وصديق وتضلك رافع راس لبنان بالعالم كله شكرا tiger فادي الخطيب”.



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