هجوم على خنيفيس.. وعبوة ناسفة في درعا.. وتفاصيل اخرى

تصدى الجيش السوري لهجوم شنّته الميليشيات المسلحة على قرية “خنيفيس” جنوب مدينة السلمية في ريف حماه الجنوبي الشرقي، حيث جرت اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم.

مصادر ميدانية اكدت ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻣﺴﻠﺤﻲ ” ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ” ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺎﺕ – ﺧﻨﻴﻔﻴﺲ ﻏﺮﺏ ﻭﺟﻨﻮﺏ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ.

المصادر ذاتها اكدت ان وحدات الجيش اثر الاشتباكات السابقة تمكنت من تدمر دبابة وآلية مجهزة برشاش ثقيل وقتلت وجرحت عدداً من المسلحين بينهم قادة ميدانيين.

اما في وادي بردى بدمشق فقد استمرت العمليات العسكرية ضد جبهة النصرة المسيطرة على قرى الوادي ما ادى لمقتل الإرهابي عماد حسن رمضان المتزعم العسكري لما يسمى “كتيبة أحرار بسيمة” المنضوية تحت جناح جبهة النصرة والإرهابي رياض بشير دالاتي الملقب صدام المسؤول عن المسلحين في بسيمة.

الى ذلك قالت تنسيقيات المسلحين ان عبوة ناسفة فُككت صباح اليوم، كانت مجهزة لاغتيال المدعو “حامد ابا زيد” مسؤول كتيبة المرابطين – الجيش الحر” في درعا البلد.

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