انتشار للقوة الامنية الفلسطينية في عين الحلوة

نفذت عناصر القوة الامنية الفلسطينية المشتركة صباح اليوم، تطبيقاً لمقررات اللجنة الامنية الفلسطينية العليا بهدف ضبط الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة، انتشارا في الشارع الفوقاني حيث كان مسرح الاشتباكات الاخيرة وذلك بإشراف قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب والناطق الرسمي باسم عصبة الانصار الشيخ ابو الشريف عقل.

وواكب العميد الشايب عملية الانتشار التي جرت على طول الشارع الفوقاني بدءا من مفرق سوق الخضار، وصولا إلى المدخل الشمالي لجهة المستشفى الحكومي وشارع بستان القدس.

هذا وفتحت المؤسسات التربوية والاجتماعية والخدماتية التابعة لوكالة الاونروا حيث من شأن خطوة انتشار القوة الامنية اشاعة المزيد من الاطمئنان وحفظ الامن في المخيم.

تجدر الاشارة الى ان المخيم كان قد شهد ليلا اطلاق رصاص في الهواء في الشارع الفوقاني لم تعرف اسبابه.