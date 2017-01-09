ملتقى الجزيرة الوطني يشدد على هوية سورية العلمانية

عقدت هيئة ملتقى الجزيرة الوطني لقاء مع ملتقى المثقفين الحواري السوري، بناء على دعوة الأخيرة في منتجع ميرلاند في مدينة القامشلي.

وتطرق اللقاء إلى الأزمة السورية التي قال عنها انها تتجه نحو الحل إلا أنها لا زالت في مرحلة الأزمة، لذلك لا بد من البحث الجدي عن حل نهائي وشامل للأزمة يضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري من الكرد والعرب والسريان، ويلبي مطالب الشعب السوري، في إطار مصالحة وطنية شاملة.

واكد مدير اللقاء على ان هذا الهدف من الملتقى ايجاد خطوة للتفاهم على حل الازمة السورية مؤكدا ان الهدف من تأسيس ” ملتقى الجزيرة الوطني ” كإطار وطني جامع يضم كافة مكونات منطقة الجزيرة من الكرد والعرب والسريان الآشوريين، ليكون صوتا لمجتمع الجزيرة.

لذلك شدد في توصياته وبيانه الختامي على هوية سورية العلمانية التي تحترم وتلتزم بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والاعتراف بالقضية الكردية واعتبارها قضية وطنية لا بد من حلها في الإطار الوطني السوري، والاعتراف بالحقوق القومية للسريان الآىشوريين. وحل الأزمة السورية سلميا اعتمادا على مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الدولية.

وبعد ذلك تطرق إلى الوضع الآمن والمستقر نوعا ما في الجزيرة السورية الذي يختلف عن الاوضاع في بقية المناطق السورية نتيجة الوعي السياسي والاجتماعي المشترك الذي ساهم في الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك.

وأكد المشاركون في الملتقى أن لا مصلحة للكرد في أي صراع طائفي وقومي، فالشعب السوري بكل أطيافه خرج يطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية لا دفاعا عن طائفة أو مذهب بحسب تعبيرهم.

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