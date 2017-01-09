خلافات مالية تؤدي الى تغيير “امير” داعش بجنوب دمشق

أصدر تنظيم داعش الارهابي مساء الأحد قراراً يقضي بعزل أميره في جنوب دمشق المدعو “أبو هشام الخابوري” وتعيين المدعو “أبو زيد سعد” أميراً جديداً له في المنطقة.

وقالت مصادر إن المدعو أبا زيد (40 عاما) المنحدر من بلدة “يلدا”، كان يشغل الأمير المالي قبيل تعيينه أميراً للتنظيم في جنوب دمشق.

وبحسب المصدر نفسه فقد تم تعيين المدعو “أبو أحمد الإعلامي” نائبا لأمير داعش الجديد والمنحدر أيضا من بلدة “يلدا”، وتعيين المدعو “أبو بكر حليوة” القائد العسكري للتنظيم.

وشهدت مدينة “الحجر الأسود”، المعقل الرئيسي للتنظيم جنوب دمشق، انتشارا كثيفا لعناصر التنظيم في شوارعها ونصب حواجز على خلفية القرار، كما طالت الاعتقالات عناصر في صفوف التنظيم لرفضهم القرار.

وأكدت المصادر أنه تم تعيين الداعشي “أبو صياح فرامة” في ما اسموه “واليا لدمشق” والداعشي “أبو مجاهد” مسؤولا لما اسموه ملف الجرحى والمعتقلين في تنظيم “الدولة” في سوريا.

وسبق أن عزل “فرامة” من منصبه كأمير للتنظيم بتاريخ 8/21/ 2016 ونائبه “أبو مجاهد” قبيل خروجهما من جنوب دمشق بتاريخ 11/15/ 2016 إلى “بير القصب”، قبل أن يتجها إلى منطقة القلمون بريف دمشق ويقيما فيها.

ولم تذكر المصادر اسباب هذا التغيير بينما رجحت ان يكون السبب خلافات مالية بين قادة التنظيم.

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