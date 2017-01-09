بالفيديو: طفل داعش ذو 3 اعوام ينفذ عملية اعدام !

9 يناير, 2017 - 12:39 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
بالفيديو: طفل داعش ذو 3 اعوام ينفذ عملية اعدام !

في جريمة جديدة تفوق حدود تخيل الوحشية التي تسكن عقول عناصر تنظيم داعش الارهابي، نفذ التنظيم عملية اعدام وحشية سقط ضحيتها اثنان المنفذ والقتيل.

حيث نفذ تنظيم داعش الإرهابى جريمته عبر طفل صغير لا يتجاوز من العمر 3 سنوات اطلق عليه عناصر التنظيم بحسب فيديو العملية اسم ابو براء الشامي حيث اعطي للطفل مسدس وطلب اليه ان ينفذ عملية القتل ضد رجل قال التنظيم انه متهم بالتخابر مع الدولة السورية.

بينما نفذ طفلان اخران عملية اعدام لرجلين اتهما بالتخابر مع قوات سورية الديمقراطية حيث قتلا ذبحا بالاسلحة البيضاء، وتم تنفيذ عملية الاعدام في دير الزور التي يسميها داعش “ولاية الخير”.

ويلجأ تنظيم داعش الإرهابى، لتجنيد الأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية ضد الجيش السوري.

المصدر: رصد الحدث نيوز
9 يناير, 2017

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