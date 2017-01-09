ماذا يفعل رئيس الوزراء الأردني في بغداد.. ؟!

وصل رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، على رأس وفد رفيع المستوى، العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، اليوم الاثنين.

وقالت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، إن الملقي الذي وصل برفقة وفد وزاري، يلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ويصدر عنهما إيجاز صحفي مشترك في ختام المباحثات ظهر اليوم.

هذا، وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد حسين المومني الناطق باسم الحكومة الأردنية قال في تصريح صحفي “إن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الجانبين إلى تطوير العلاقات الأخوية الوطيدة ، وبحث مجالات التعاون والتبادل المشترك مع الجانب العراقي “.

وأشار قائلاً إلى “أن الجانبين سيناقشان في عدد من الاجتماعات التي ستعقد اليوم سبل استئناف العمل في المشروعات المشتركة التي جرى إقرارها في وقت سابق، وفي مقدّمتها مشروع أنبوب النفط والغاز من البصرة إلى ميناء العقبة”.

كما أضاف “أن الأردن سيبحث مع الجانب العراقي سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ، والتي تأثرت خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية التي يعيشها العراق ، كما سنناقش أيضا العديد من ملفات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والجمارك والصحة، وغيرها من الملفات التي تنسجم مع مصالح البلدين الشقيقين”.

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