بغارة خاطئة.. مقتل عدد من قوات هادي في اليمن

شنت مقاتلات التحالف “السعودي” فجر الإثنين أكثر من 10 غارات جوية استهدفت من خلالها السلسلة الجبلية في مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز.

هذا، وكان مصدر عسكري بمقتل وجرح عدد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بغارة خاطئة للتحالف السعودي استهدفتهم جنوبي مديرية ذُباب.

وبالتزامن قتل وجرح العديد من قوات هادي ودمرت 4 آليات عسكرية لهم خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بغطاء جوي من التحالف الأحد، والذي يعد الثالث من نوعه باتجاه منطقة كهْبوب في مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز.

وكانت قوات الجيش واللجان قد تمكنت من استعادة السيطرة على موقعين في جبل شرف العنيين بمديرية جبل حبشي جنوبي غرب المحافظة، بالتزامن مع تأمين 3 مواقع في منطقة الأحْكوم بمديرية حيْفان جنوبي شرق المحافظة جنوب البلاد.

وإلى محافظة الجوف حيث قتل 6 عناصر من قوات هادي وجرح عدد آخر باستهداف الجيش واللجان الشعبية لتجمعاتهم في منطقة مُزوية بمديرية المُتُون شمالي المحافظة ذاتها شرق البلاد.

وفي محافظة شبْوة دمرّ الجيش واللجان آليتين عسكريتين لقوات هادي في مديرية عسيلان غربي محافظة المحافظة جنوب شرق البلاد.

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