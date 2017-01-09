أوباما: على ترامب ألا يدير البيت الأبيض كما يدير أسرته

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن “هناك اختلاف واضح بين الحكم والحملات الانتخابية، ويتعين على ترامب ألا يدير البيت الأبيض كما يدير شؤون أسرته.. بمجرد أن تؤدي اليمين الدستورية، فيجب أن تعلم أنك تحكم أكبر مؤسسة في العالم بأسره”.

واعترف أوباما في مقابلة حصرية أجراها مع برنامج “هذا الأسبوع” الذي يذاع على شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية، بوجود اختلافات بين شخصيته وشخصية ترامب، مشيراً إلى أن الشيء الوحيد الذي يجمعهما هو الثقة. وعن طبيعة ومضمون الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع ترامب، أوضح أوباما قائلا “كانت الاتصالات ودية، وأعتقد أن ترامب أبدى استعدادا لقبول اقتراحاتي.. وتحدثت إليه أيضا حول ضرورة احترام أجهزة المخابرات الأميركية”.

وقال أوباما: “عندما تحدثت معه عن استخباراتنا، أخبرته أنه سيحصل منها في بعض الأحيان على بيانات أولية.. وبناء على خبرتي مع أجهزة الاستخبارات على امتداد 8 سنوات، فمن الوارد جدا أن يقولوا: أنظر نحن لا نستطيع أن نؤكد على وجه اليقين ماذا تعني هذه البيانات”.

وأضاف: ” لكن سيأتي الوقت عندما يكون اتخاذك القرار الصحيح ممكنا فقط عندما تكون متأكدا من أن العمل يسير، ومن أن الأشخاص الذين وضعتهم في مكان المسؤولية يقدمون لك أكثر تقييماتهم دقة”.

واختتم أوباما المقابلة قائلا “لقد أبلغت ترامب بأن عواصم العالم وأسواق المال وشعوب الأرض ستتعامل بجدية مع كل ما يصدر عنه من تصريحات أو أفعال فور توليه منصبه رئيسا للولايات المتحدة في الـ 20 من شهر كانون الثاني الجاري”.

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