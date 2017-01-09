الناطق باسمها: النصرة لا تمانع الحل السياسي في سوريا

انتقد مايسمى الشرعي العام السابق لـ “جبهة النصرة” الاردني “سامي العريدي” تصريحات الناطق باسم الجبهة المدعو “حسام شافعي” التي أشار فيها إلى أن النصرة لا تمانع حدوث حل سياسي للأوضاع الراهنة في سوريا.

وقال “العريدي” رداً على “الشافعي”: “يظن البعض أن الجهاد اليوم هو وسيلة للوصول إلى حل سياسي؛ وهذا ظن باطل، لا يصدر ممن فقه رسالة الجهاد”، مضيفاً: “من يظن أنه يمكن أن يتوصل للحياة في ظل الشريعة عن طريق الحلول السياسية بمفهومها الشائع اليوم، لا يختلف عن حال من يظن قيام دولة الإسلام عن طريق الانتخابات، ونحن لا نظن أحداً عرف طريق الجهاد حق المعرفة أن يظن هذا الظن”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

