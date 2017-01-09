الجيش التركي يعلن مقتل 48 عنصرا من داعش

أعلن الجيش التركي الاثنين 9 يناير/كانون الثاني عن مقتل 48 مسلحا من تنظيم داعش شمال سوريا، في إطار عملية “درع الفرات”.

وذكرت القوات المسلحة التركية في بيان لها أن “عمليات جوية برية تقودها تركيا في سوريا أدت إلى مقتل 48 من أعضاء تنظيم داعش يوم الأحد، كما دمرت طائرات حربية تركية 23 مبنى ومأوى يستخدمها المتشددون”.

وأضاف البيان أن عملية السيطرة على مدينة الباب التي أطلقتها المعارضة السورية بريف محافظة حلب، مستمرة تحت غطاء ناري تركي مكثف.

وأشار البيان إلى استهداف 246 هدفا للتنظيم في الباب، بينها مواقع دفاعية ومنشآت قيادة وأسلحة ومركبات.

ودعما لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية شمال سوريا، تحت اسم “درع الفرات”، استهدفت تطهير المنطقة وحدودها، من عناصر تنظيم “داعش”.

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