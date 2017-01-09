كاسحة ألغام تنضم إلى أسطول روسيا في سوريا

انضمت كاسحة الألغام “كوفروفيتس” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إلى مجموعة السفن الحربية الروسية في المتوسط.

وحلت السفينة محل كاسحة الألغام “إيفان غولوبيتس”، التي سبق لها أن قامت بمهمة في إطار مجموعة السفن الحربية الروسية بالمتوسط لمدة 4 أشهر، حسب ما جاء في بيان صادر عن أسطول البحر الأسود الروسي، الذي تتبع له كاسحتا الألغام.

وأوضح البيان أن السفينة “كفروفيتس” أبحرت من ميناء سيفاستوبول في أواخر السنة الماضية، ووصلت إلى المنطقة المحددة لها في المتوسط وبدأت بأداء مهامها.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أعلنت عن تقليص عدد سفنها الحربية في المتوسط، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق الهدنة في سوريا. بموجب هذا القرار عادت حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” التي سبق لها أن شاركت في عملية محاربة الإرهاب بسوريا، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول الشمال الروسي بسيفيرومورسك.

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