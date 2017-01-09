ميقاتي للحريري: ما الذي تغير !

أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن “زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية خطوة إيجابية في مسار العهد الجديد نأمل أن تكون نتائجها إيجابية على صعيد تعزيز علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية “، مثنياً “على النهج الجديد الذي تعتمده قيادة المملكة في تعزير أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الأطراف اللبنانية، خصوصا وأن اللبنانيين يقدرون لها وقوفها إلى جانب لبنان في كل الظروف والأوقات لا سيما في الفترات العصيبة التي مر بها”.

ميقاتي وفي تصريح له إعتبر أن موضوع النفط الذي شكل البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء كان يحتاج الى مقاربة مختلفة ودراسة متأنية أكثر مما حصل، إضافة إلى ضرورة الأخذ بالملاحظات الكثيرة التي وضعت من عدة أطراف حكومية وغير حكومية لتأمين الشفافية المطلقة في هذا الملف. هذا الموضوع بدأ درسه في الحكومة التي رأستها وأحد اسباب التآخر في اقراره كان العمل على استكمال درسه من كل الجوانب الدستورية والقانونية والمالية واللوجستية وإنجاز مشاريع القوانين الضرورية لذلك خاصة ما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي لهذا القطاع وإنشاء الشركة الوطنية لإدارة عائداته. ومن الضروري بمكان أن يصار إلى التدقيق في واقع الشركات التي تأهلت مسبقا للمشاركة في هذا القطاع والمعلومات التي تفيد أن عددا قليلا منها مشّغل كبير ومعروف، في حين أن العدد الأكبر غير مشّغل أو تم إنشاؤه قبل بضعة أسابيع من المهلة الأخيرة لتقديم العروض، ما يثير الشكوك حول صدقيّته مؤهّلاته.

ورأى ميقاتي أن “أمام الحكومة ورشة كبيرة لملء الشواغر الادارية لتحريك عجلة العمل الاداري وهناك آلية محددة لاقرار التعيينات تم اعتمادها في الحكومات السابقة وهي تكفل حسن الاختيار، نتمنى أن يصار الى احترامها. ولكن لا بد لنا في ضوء ما حصل في الجلسة الماضية من أن نسأل دولة رئيس الحكومة ما الذي تغير بين الامس واليوم حتى بات قبوله باستبدال احد المدراء العامين مسألة بغاية السهولة ، في حين كان مجرد طرح هذا الموضوع ايام حكومتنا يعتبر في نظره مسا بحقوق الطائفة السنية ؟ وهل أن الصفقة الرئاسية التي حصلت كان من ضمن بنودها هذه التسهيلات والتخلي عن المحرمات التي كان يطلقها ؟ فلننتظر ونرى الايام المقبلة ما ستحمله على هذا الصعيد”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

