بالوثيقة: الوزير مصر على الربح ورئيس الحكومة السورية عاجز عن لجمه

مفاجأة من العيار الثقيل جداً جداً قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وبشكل مخالف لكل القرارات والتوجيهات والتوصيات الحكومية بنزع فتيلها .

حيث قرر الوزير الغربي بشكل مفاجئ شطب المؤسسة العامة للإعلاف باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة التي يحق لها استجرار مادة النخالة من المطاحن العامة وإحلال المتعهد بهجت محمد محلها، لأسباب كان لها وقع الصاعقة على رأس وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي و على المؤسسة العامة للإعلاف تحديداً .

حيث كشفت مصادر أن الأسباب ربحية بحتة ، وأضافت المصادر أنه و رغم تدخل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على خط طي القرار إلا أن الغربي مازال مصَرا على دعم القطاع الخاص على حساب العام !!

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