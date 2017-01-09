بالخريطة: مواقع جديدة تحت سيطرة “قسد” في الرقة

سيطرت “قوات سوريا الديموقراطية” على ثلاث قرى شمال غرب مدينة الرقة، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش الارهابي.

وأعلنت “قسد” اليوم، أن “قوات غضب الفرات حررت قريتي أبو جدي، والحسيني، الواقعتين على بعد 9 كيلو مترات شرقي قرية كروان، بعد أن سيطرت على قرية السويدية في الريف الغربي للمدينة”.

واستمرت قوات “غضب الفرات” بالتقدم في الريف الغربي لمدينة الرقة، لتفتح في الأيام الماضية معارك جديدة كانت قد جمدتها في الريف الشمالي للمدينة، إذ تبين خريطة السيطرة أن “قسد” تحاول أن تطبق الحصار على أكثر من عشرة قرى في الريف الشمالي الغربي.

القوات الكردية أضافت أنها أفشلت هجمات لعناصر داعش، على قرية السويدية غربي الرقة، مع مساندة من طيران التحالف الدولي.

وكانت “قسد” سيطرت على على قلعة جعبر الجمعة الماضي، والواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف مدينة الرقة الغربي، بعد معارك استمرت لأيام مع تنظيم داعش.

واتبعت غرفة عمليات “غضب الفرات” في الأيام القليلة الماضية، تكتيكًا عسكريًا جديدًا، من خلال فتح المعارك على أربعة محاور شمال وغرب مدينة الرقة، استطاعت من خلاله التقدم مسافة 12 كيلو مترًا على حساب التنظيم على المحور الشمالي.

وأعلنت القوات الكردية في بيان لها مطلع الشهر الحالي أن “مقاتلي ومقاتلات غرفة عمليات غضب الفرات حرروا حتى الآن 110 قرى، والعشرات من المزارع والتلال الاستراتيجية، وقتلوا 277 مرتزقًا من داعش”

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