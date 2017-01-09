انفجار سيارة مففخة غرب العراق

أقاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بانفجار سيارة مفخخة في غرب العراق.

المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أوضح أن سيارة مفخخة مركونة قرب منزل بمنطقة البوعلوان غربي الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غرب العراق، والواقعة على بعد نحو 60 كلم شمال غرب العاصمة بغداد، انفجرت. وأضاف المصدر، أن التفجير لم يسفر عنه أية إصابات بين المواطنين، سوى أضرار مادية بزجاج المنازل.

هذا، وتقع هجمات إرهابية بين الحين والآخر في مدينة الفلوجة التي كانت أهم وأخطر معاقل تنظيم “داعش” وأول مناطق سيطرته في العراق منذ مطلع 2014، وحتى تحريرها من سيطرته على يد القوات العراقية في منتصف العام الماضي.

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