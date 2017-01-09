التحالف الدولي يحرر رهينتين في عملية إنزال جوي شرق سورية

كشفت مصادر محلية في محافظة دير الزور بشرق سورية عن قيام التحالف الدولي بعملية انزال جوي قرب قرية الكبر شاركت فيها ست طائرات مروحية والعشرات من الجنود بدعم واسناد جوي للطائرات الحربية.

وقالت المصادر إن “عملية الانزال استهدفت قيادات بارزة في تنظيم داعش المتطرف ، وأن من بين الجنود الذين نفذوا العملية يتحدثون العربية بطلاقة وتكلموا مع الأهالي ودعوهم إلى الابتعاد عن المكان وعدم الخروج من منازلهم لحين انتهاء العملية”.

وأوضحت المصادر أن العملية دامت أكثر من ساعة جرى خلالها تدمير سيارة تابعة لداعش ، وقتل من بداخلها وسحب الجثث ، كما سلم عنصر أجنبي من التنظيم نفسه للجنود دون أي مقاومة وتم تحرير رهينتين لم تتم معرفة جنسيتهما”.

وتحدثت مصادر في الحسكة عن تحليق حوامتين أمريكيتين ظهر أمس على ارتفاع منخفض فوق جبل كوكب الذي يعتبر نقطة عسكرية تابعة للفوج 123 التابع للقوات الحكومية السوري ، والثانية حلقت فوق مقر قيادة الفوج واتجهت الى الأراضي العراقية.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي تحلق فيها طائرات تابعة للتحالف فوق مقر الفوج حيث حلقت في وقت سابق ثلاث مروحيات تابعة للتحالف فوق مقر الفوج كانت قادمة من تل بيدر واتجهت الى مطار ابو حجر في رميلان.

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