هجوم عنيف على نقاط الجيش بالغوطة الشرقية

اخلى الجيش السوري 4 نقاط بمحيط كتيبة الصواريخ بحرزما في الغوطة الشرقية بعد خرق كبير من قبل المسلحين للهدنة وقيامهم بهجوم عنيف على مواقع الجيش.

وقالت مصادر ان عسكريين أثنين استشهدا خلال التصدي للهجوم العنيف وتم قتل 10 مسلحين وجرح آخرين.

وعرف من القتلى القائد الميداني في ميليشيا “فيلق الرحمن” المدعو حمزة العسلي والملقب ب”أبو العباس”.

اما في ريف حمص فقد تم القضاء على أعداد من المسلحين وتدمير 3 سيارات مزودة برشاشات خلال استهداف الجيش السوري لمواقع جبهة النصرة في تلول الحمر بريف حمص الشمالي.

وفي حلب استهدف المسلحون حي جمعية الزهراء بقذائف صاروخية.

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