رصد: مقتل المدعو  ابو نمر التلفيتي قائد مجموعة مسلحة تدعى ” شهداء تلفيتا ” على جبهة الحسينية في وادي بردى

9 يناير, 2017 - 3:05 مساءً
9 يناير, 2017
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