بالفيديو: مهرجان العراة “بالمترو” في لندن

نظم نشطاء مهرجانا صغيرا غير رسمي “في المترو بدون سروال” في عاصمة بريطانيا لندن، حيث قام المشاركون بخلع سراويلهم قبل الدخول إلى مترو الأنفاق.

وتقوم العاصمة البريطانية بتنظيم فعالية تحت اسم “في المترو بدون سروال” سنويا في بداية شهر يناير/كانون الثاني منذ عام 20022. ويقال أن الهدف من ذلك المهرجان هو هدم الحواجز في حرية التعبير عن الرأي.

ولكن في نفس الوقت، علق البعض واصفا المهرجان بـ “أعمال غير أخلاقية”، و”تقديم المثال السيء للأجيال الصغيرة”، حيث لا يجوز دعم حرية التعبير من خلال التعري والكشف عن الجسد أمام الجميع.



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