مصدرميداني: الجيش السوري يستعيد جميع النقاط التي خسرها في محيط كتيبة الصواريخ ب حرزما ويدمر رشاش ثقيل كان بحوزة المسلحين إثر هجوم معاكس نفذه الجيش.

9 يناير, 2017 - 3:10 مساءً
9 يناير, 2017
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