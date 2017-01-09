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مصدرميداني: الجيش السوري يستعيد جميع النقاط التي خسرها في محيط كتيبة الصواريخ ب حرزما ويدمر رشاش ثقيل كان بحوزة المسلحين إثر هجوم معاكس نفذه الجيش.
9 يناير, 2017
- 3:10 مساءً
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9 يناير, 2017
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