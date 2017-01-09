“طبيب داعش” السفاح ونهاية يستحقها..

العبيدي الذي يلقب بـ”طبيب داعش” لقي حتفه بضربة جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة كركوك يوم 5 ديسمبر الماضي، حسب ما أعلنت مصادر أمنية في منطقة كردستان أمس الأحد.

وبالبحث عن تاريخ هذا السفاح فإن لديه تاريخ حافل بالجرائم أسوة بغيره من عناصر “داعش”، فقد أقدم على قتل العشرات من المدنيين، واغتصاب نساء إيزيديات، ولم يتوان عن الاعتداء على طفلة لم تتجاوز الـ12 عاما.

حيث أكد مجلس أمن كردستان، وفق بيان له أن العبيدي “مسؤول عن مقتل الكثير من المواطنين في محافظة كركوك.. وتسبب بمآسي بحق الفتيات الكرديات الإيزيديات وارتكب فظائع بحقهن”.

ونقلت مواقع كردية عن النائب في البرلمان العراقي، فيان دخيل، قولها إن القتيل كان قد “اعتدى بنفسه على العشرات من المختطفات الايزيديات، استنادا إلى قصص عدد من الناجيات..”.

ولم يمتنع هذا السفاح الذي كان يعمل طبيبا في الموصل قبل اجتياحها من “داعش”، “عن ممارسة الاغتصاب الوحشي لطفلة إيزيدية لم تتجاوز 12 عاما مما أدى لوفاتها”، وفق شهادة دخيل.

هذا وقد كان تنظيم “داعش” الارهابي قد عينه مديرا لمستشفى الحويجة قبل أن يتولى ما يسمى “وزارة الصحة” في التنظيم الذي تعرض في الأشهر القليلة الأخيرة لسلسلة هزائم في العراق.