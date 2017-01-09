ماذا قال علي حيدر عن المصالحات لعام 2017

بدأ الاجتماع الأول للهيئة العامة للمبادرة الأهلية للمصالحات المحلية في وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بمشاركة نحو مئتي شخصية من لجان المصالحة في جميع المحافظات السورية

حيث أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور على حيدر في بداية الاجتماع أن عام 2017 سيكون عاما لتجذير المصالحات المحلية وترسيخها في جميع المناطق.

وأشار الوزير حيدر الى أن طريق المصالحات طويل وشاق والوزارة تتعاطى بإيجابية مع كل مبادرة أهلية صادقة تهدف إلى المصالحة تنسيقا وإشرافا لإنجاحها.

تجدر الاشارة إلى ان وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية قد أطلقت في أيار الماضي المبادرة الأهلية للمصالحات المحلية.

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