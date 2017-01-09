القبض على عصابة خطف وابتزاز في دمشق

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق بخطف قريبه ( م ، ب ) من قبل أشخاص مجهولين طلبوا مبلغ عشرين ألف دولار لقاء تركه وفي حال عدم دفع الفدية سيقومون بقتله والتمثيل بجثته .

من خلال التحري والمتابعة الحثيثة تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق وبعد نصب الكمين اللازم، من إلقاء القبض على المدعو ( أ،س ) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع مجموعة إرهابية على خطف المذكور بعد استدراجه من قبل فتاة عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدلالة المقبوض عليه تم تحرير المخطوف ( م ، ب ) الذي أكد تعرضه للخطف من قبل أربعة أشخاص مسلحين قاموا باقتياده إلى أحد المنازل بعد تعصيب عينيه وسجنه وتعذيبه وتصوير مقطع فيديو له وهو يطلب من والده التعاون مع الخاطفين . ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل

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