خلال ساعات فقط الجيش السوري استعاد نقاطه في الغوطة

تمكن الجيش السوري خلال ساعات قليلة من استعادة جميع النقاط التي كان خسرها في محيط كتيبة الصواريخ بحزرما في الغوطة الشرقية

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت أن وحدات من الجيش السوري في منطقة الغوطة الشرقية تمكنت من استعادة جميع النقاط التي كان قد خسرها الجيش في محيط كتيبة الصواريخ في بحزرما كما دمر رشاش ثقيل كان بحوزة المسلحين إثر هجوم معاكس نفذه الجيش وقتل العديد من المسلحي

حيث كان الجيش السوري قد أخلى 4 نقاط بمحيط كتيبة الصواريخ بحرزما في الغوطة الشرقية بعد خرق كبير من قبل المسلحين للهدنة وقيامهم بهجوم عنيف على مواقع الجيش أدى إلى استشهاد عنصرين من الجيش خلال التصدي للهجوم العنيف وتم قتل 10 مسلحين وجرح آخرين. حيث عرف من القتلى القائد الميداني في ميليشيا “فيلق الرحمن” المدعو حمزة العسلي والملقب ب”أبو العباس”.

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