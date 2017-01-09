بالصور..الميليشيات المسلحة تستهدف مدنيي كفريا والفوعة ومدينة حلب

هذا وقد أفادت مصادر ميدانية للحدث نيوز عن استهداف الجيش السوري مواقع “جبهة النصرة” في محيط بلدة “الفوعة” في ناحيتي بروما وبنش المجاورتين بعد قيامهم باستهداف المدنيين في البلدة بالاسلحة الرشاشة الثقيلة

وفي سياق متصل أفادت المصادر بمعلومات عن مقتل القيادي في جبهة “فتح الشام “المدعو “محمد المرعي” وذلك بانفجار عبوة ناسفة بسيارة كان يستقلها بالقرب من بلدة “سنجار” بريف ادلب .

أما في حلب فقد استهدفت ميليشيا” جيش الفتح” المنتشرة في الريف الغربي للمدينة حي “حلب الجديدة” بقذائف الهاون،بالإضافة إلى سقوط قذيفتين احدهما على مشروع 1070 واخرى بضاحية الاسد بالحمدانية مما استدعى سلاح المدفعية بالجيش السوري إلى الرد على مصدر القذائف التي استهدفت الحمدانية قبل دقائق

من جهة أخرى حقق عناصر الجيش السوري المسؤولين عن حماية طريق خناصر إثريا كمينا محكما من خلال تفجير شاحنة مفخخة محملة بكمية من المتفجرات تم اخفاؤها بأكياس من التبن ، حاولت الوصول للطريق المؤدي إلى حلب عند حوالي الرابعة فجرا”…