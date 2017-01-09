مصدر ميداني:شهيدين و8 جرحى جراء قصف المسلحين المتواصل على بلدتي الفوعة وكفريا بريف ادلب الشمالي .

9 يناير, 2017 - 4:45 مساءً
9 يناير, 2017
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