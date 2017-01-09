سليمان معزيا بـ الكبوجي “رحل بطريرك المقاومة”

عتبر الرئيس العماد ميشال سليمان خلال مشاركته في مراسم جنازة المطران هيلاريون كبوجي ان الأخير “غادر إلى حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، حاملا معه سمو القضية التي نذر حياته من أجلها، تاركا في الوجدان بصمة بطولة من القدس إلى أرجاء المعمورة”.

وقال سليمان في تغريدة عبر تويتر: “رحل بطريرك المقاومة”.

كما أبرق سليمان إلى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني معزيا بوفاة رئيس مصلحة تشخيص النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني.

كما أبرق إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينا “العمل الارهابي الذي استهدف مدينة العريش في سيناء، معزيا بالشهداء العسكريين ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

ودعا إلى “توحيد الجهود العربية لبتر الجيوب الارهابية كافة وتجفيف منابع الارهاب الذي لا دين له ولا تحده حدود أو تردعه ضوابط”.

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