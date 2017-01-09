بالصور..جريمة اصغر عروسين في مصر؟

أُقيم في إحدى قرى محافظة القليوبية شمال القاهرة حفل خطوبة الطفل “زين” الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، والطفلة “فريدة” التي لم تتجاوز الـ 4 سنوات.

وسادت حال من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور الخطوبة لأصغر عروسين وسط مظاهر احتفال عائلي جمع بين الأصدقاء والعائلة، وقدّم الطفل الصغير “شبكة” إلى عروسته الصغيرة بقيمة 18 ألف جنيه (ألف دولار تقريبا) وظهرت على العروس الفرحة والسعادة وقاموا بالتقاط الصور مع أصدقائهم الأطفال ومع العائلة.

وكشف والد فريدة أنّه بعد نجاح الطفل “زين” نجل شقيقه الطالب بالصف الثاني الابتدائي في امتحانات النصف الأول من العام الدراسي، وحصوله على المركز الأول في مدرسته، اتفق مع شقيقه على إقامة حفل خطوبة لنجليهما، لتوطيد العلاقات العائلية بين الشقيقيين.

ويمنع القانون المصري زواج الأطفال، ويحدّد سن الزواج بـ 18 عاما، إلا أنه لم يتطرق إلى مسألة الخطوبة، بينما يعتبر المجلس القومي للطفولة أنّ مثل هذه الوقائع هي انتهاك للطفولة.

وقرّر المجلس أمس الأحد إخطار مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ومكتب النائب العام، للتحقيق في الواقعة، لأنها تعتبر إساءة لكرامة وحقوق الأطفال وخرقا لقانون الطفل.

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