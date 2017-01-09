هذا ماتفعله الفصائل المسلحة بالمدنيين في ريف درعا

أطلق العديد من الناشطون عن لسان المدنيين في منطقة حوض “اليرموك” بريف درعا الغربي نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنهاء معاناة الآلاف جراء الحصار الذين يعيشونه بسبب خلافات مابين الفصائل المسلحة هناك

حيث ذكر الناشطون أن الأهالي لم يدخل إليهم الخبز منذ شهرين إضافة إلة ممارسات مسيئة صادرة عن بعض عناصر ميليشيات “الجيش الحر” الذين يفرضون حصارا على منطقة سيطرة ميليشيا جيش “خالد بن الوليد” .

هذا وقد ذكر الناشطون عبر صفحاتهم وعبر التنسيقيات ان الميليشيات المسلحة التابعة “للحر” تمنع المرضى من الخروج من حدود منطقة حوض “اليرموك” التي تشهد اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” ولواء “شهداء اليرموك” وجبهة “المثنى” تلك الاشتباكات حيث أسفرت تلك الاشتباكات سابقا عن سيطرة “جيش خالد ابن الوليد” على منطقة حوض اليرموك أتبعتها الفصائل بحصار على المنطقة بات الأهالي يدفعون ثمنه.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

