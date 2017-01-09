بالفيديو …أرتال من قوات النخبة السورية إلى وادي بردى

أفادت مصادر عسكرية بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري إلى منطقة وادي بردى لحسم الموضوع عسكريا بعيدا عن اية حلول واهية تفرضها عصابات النصرة لكسب الوقت وتعزيز مواقعها .

وقال المصدر ان قوات و ارتال من اللواء 42 دبابات التابع للفرقة الرابعة في الجيش السوري قد وصلت إلى منطقة وادي بردى بريف دمشق , لتشارك مع بقية قوات الجيش السوري – الحرس الجمهوري و فرق المهام الخاصة والقوات المساندة العمليات العسكرية بالمنطقة .

وباشرت وحدات الجيش بنصب اكثر من 10 راجمات صواريخ و مرابض مدفعية على طول الجبال والتلال المحيطة بالقرى والبلدات للتمهيد امام تقدم رجال الجيش لاحقا .

كما وصلت للمنطقة ارتال عسكرية كبيرة من قوات درع الوطن الرديف للجيش السوري مؤلفة من سيارات مزودة برشاشات ومدافع ثقيلة وغيرها

يذكر أنه و بعد خرق مسلحي ا”لنصرة” لاتفاق الهدنة , بدأ الجيش السوري قصفا مكثفا بصواريخ الارض الارض و باسناد من سلاح الجو السوري مدمرا مواقع المسلحين في الخطوط الدفاعية الاولى وفي العمق

ومن جهتها نعت تنسيقيات المسلحين مقتل عشرات المسلحين بينهم القائد العسكري في كتيبة احرار بسيمة التابعة لجبهة النصرة المدعو عماد رمضان جراء المعارك والاشتباكات .

وتدور في هذه اللحظات معارك عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات الارهابية في محاور كفرزيت و برهليا , بالتزامن مع قصف مكثف يستهدف نقاط المسلحين في محيط عين الفيجة و عين الخضرة .

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