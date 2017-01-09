حاصباني: إحتمال زيارة عون سوريا يُناقش

أشار وزير الصحة ونائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الى أنه “في حال أتت دعوة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة سوريا، فيتوقف قرار الزيارة على رئيس الجمهورية”، لافتاً إلى أن “الظروف المؤاتية لهذه الزيارة تُناقش داخل مجلس الوزراء”.

وفي السياق رأى حاصباني أن “كل ذلك يتوقف أيضاً على جهوزية مجلس الوزراء واستقرار تلك البلدان السياسي”.

وعن موقف حزب “القوات اللبنانية” من هكذا زيارة، قال حاصباني: موقف “القوات اللبنانية” يعلناً آنذاك في مجلس الوزراء فالحزب ممثل داخل الحكومة بثلاثة وزراء وطبعا ذلك بحسب المعطيات.

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