قيادي سابق في “جبهة النصرة” يفضح ما يعصف بالفصائل المسلحة

تحدث المدعو صالح الحموي، القيادي السابق في ميليشيا جبهة “فتح الشام” (جبهة النصرة سابقًا)، وصاحب الحساب الشهير “أس الصراع في الشام” عن ثلاث معوقات عايشت ما يسمى”الثورة السورية “خلال السنوات الماضية.

حيث كتب عبر حسابه الرسمي على التيلغرام والفيسبوك الاثنين عمّا أسماه معوقات “الثورة” حيث قال إن “الغلو والفصائلية والمناطقية، هي ثلاث طامات عصفت بالثورة السورية”.

ليعود ويفند كل واحدة منها على حدا فيقول بأن “الغلو وصل لدرجة الوباء وجرت مكافحته بنسبة 70% على كافة الصعد”، وفق الحموي، الذي اعتبر أن الفصائلية التي وصلت إلى درجة المرض المزمن، لا حل لها إلا بأمر قدري”.

أما ما وصفها بـ”المناطقية” وأشار إلى أنها “وصلت لدرجة الورم القابل للاستئصال”، فهي في نظره “سنة تاريخية صعبة الزوال”.

ويتحدث الحموي بشكل متكرر، من خلال سلسلة تغريداتٍ ورؤىً يطرحها عبر حساباته، عن الاندماج، واستبعد في وقت سابق أن ينجح فريق قوي ونافذ من “فتح الشام” و”أحرار الشام “وباقي الفصائل، في جر الكيان الجديد إلى رفع ما اسماه “علم الثورة” أو حتىالوصول لاحقا إلى مذكرة تفاهم مع ا”لائتلاف”.

وتجري المشاورات بين فصائل كبرى من ضمنها “فتح الشام”، و”أحرار الشام”، وفصائل أخرى من “الجيش الحر”، حول الاندماج في كيان واحد، إلا أن محللين يرون أن الأمر صعب، في ظل “غياب استعداد أي فصيل لحل اسمه والعمل ضمن كيان جديد”.

يذكر أن الحموي كان من أبرز قيادات ميليشيا “فتح الشام” في سوريا، ومسؤولًا عن القطاع الشمالي والأوسط فيها قبل انشقاقه الذي غطته مايسمى “لجنة المتابعة والإشراف العليا” في “الجبهة”” بإعلان فصله في تموز 2015، “لأنه لم يلتزم بسياسة الجماعة وضوابطها”

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